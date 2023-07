' Golpe' Prigozhin | ecco quali sono i ' misteri' e i dubbi ancora irrisolti

Vladimir Putin su, Evgenijgiù. Chi si aspettava che il capo della compagnia Wagner, dopo il tentatodel 24 giugno, sarebbe schizzato nei sondaggi, si sbaglia. O almeno a sentire i dati raccolti dal Levada ...potrebbe pagare caro la scelta di sfidare il Cremlino, ma per i suoi seguaci che hanno ha deciso di fare ammenda potrebbe arrivare il perdono dello Zar , pronto a mandare i mercenari in ...Ancora non c'è traccia di Yevgeny. Dopo il tentatoil gruppo Wagner, di cui è leader, lo dà in Bielorussia, al sicuro. Eppure del fu 'cuoco di Putin' né un video, né un messaggio. E così il mistero si infittisce. ...

Il ruolo di Prigozhin, le menzogne: tutto quello che ancora non sappiamo del golpe fallito in Russia Corriere della Sera

Le truppe russe stanno avanzando in quattro aree della linea del fronte nell'Ucraina orientale tra "aspri combattimenti". Lo ha detto il vice ministro della Difesa ucraino, Ganna Maliar. "Ovunque sono ...Sigue en vivo y en directo la última hora del conflicto entre Ucrania y Rusia. Moscú recupera la normalidad tras el intento fallido de rebelión de Wagner.