Godoy Cruz vs Platense – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 3 luglio 2023) Ilcercherà di continuare la sua striscia di imbattibilità quando mercoledì 5 luglio accoglierà ilall’Estadio Victor Antonio Legrotaglie nella Primera Division argentina. I padroni di casa sono attualmente imbattuti in nove partite casalinghe, mentre ilspera di riprendersi dalla sconfitta subita in casa l’ultima volta. Il calcio di inizio divsè previsto alle 20:30 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIlha allungato la sua imbattibilità in tutte le competizioni a tre partite domenica con un pareggio per 1-1 contro il Talleres all’Estadio Mario ...