“Gli idioti…” Caso Sgarbi-Morgan | è Amadeus a rompere il silenzio Parole inaspettate

(Di lunedì 3 luglio 2023), il duro attacco. Dall’ultima edizione di gran successo di Sanremo 2023 ad oggi il conduttore ha cominciato a essere molto attivo anche sui social. Il pubblico italiano ha assistito al momento in cui Chiara Ferragni, proprio sul palcoscenico della kermesse musicale, ha dato vita al profilo Instagram di ‘Ama’, che poco prima condivideva il social con la moglie Giovanna. Oggi ledel conduttore vengono quindi condivise proprio attraverso il social, e ledi Ama mirano a colpire alcuni nomi vip del mondo della musica e non solo. Il duro attacco dipunta a ‘loro’. Nessun destinatario specificato, eppure i fan riescono a cogliere i riferimenti e scappano fuori subito alcune ipotesi a riguardo. Ma procediamo con ordine per capire cosa è successo e cosa abbia spinto il conduttore televisivo a ...

Sfortunatamentevogliono sempre parlare ', è quanto ha scritto Amadeus sul suo profilo Instagram. "Fedez - Ferragni Chi deve saltre": Vittorio Sgarbi taglia teste in Rai... senza però indicarne il destinatario: 'In silenzio anche un idiota può sembrare una persona intelligente - si legge nel breve testo condiviso da Ama - Sfortunatamentevogliono sempre ...'In silenzio anche un idiota può sembrare una persona intelligente. Sfortunatamentevogliono sempre parlare'. Lo scrive Amadeus su Instagram, in un post volutamente criptico che ha scatenato i dubbi dei follower. 'Più volte ...