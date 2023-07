Gli ecoattivisti invadono la pista | finisce in dramma | la vittima è l' azzurro Sibilio | Video

(Di lunedì 3 luglio 2023) La follia degli eco-attivisti sconvolge anche il mondo dell'atletica. Nella gara dei 400 ostacoli uomini di Diamond League a Stoccolma, un gruppo di manifestanti ha invaso il rettilineo proprio al momento dell'arrivo degli atleti in gara, occupando le corsie con uno striscione. L'impatto è stato inevitabile, con i protestanti travolti e caduti per terra e gli atleti rallentati nello sprint. A farne le spese anche l'ostacolistaAlessandro, frenato e alla fine arrivato solo quarto in 49"11, mentre era risalito fino alla seconda posizione alle spalle dell'irraggiungibile fenomeno norvegese Karsten Warholm, l'unico veramente indisturbato dalla protesta degli "eco-talebani". Inspiegabile come questi ultimi siano riusciti a raggiungere laa gara in pieno svolgimento, eludendo ogni tipo di controllo. ...

