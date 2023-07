Gli alimenti che fanno guadagnare altri 10 anni di vita

...schermi - Tv, cellulari, tablet - dopo cena o almeno un'ora prima di andare a letto. Fondamentale una cena leggera e digeribile, a base di proteine magre, verdure, cibi integrali e'...Il divieto non vale neppure peresercizi commerciali e di somministrazionee bevande le cui porte di accesso non si affacciano direttamente all'esterno o che sono dotati di dispositivi ...Si è continuato con la storia, ed in particolare conanni del terrorismo dal rapimento del ... il ruolo del Raggruppamento Investigazioni Scientifiche dell'Arma, la sofisticazione degli...

Sorridere a tavola in estate: mangia questi, sono gli alimenti del ... Grantennis Toscana

Il ritocco delle informazioni che al noto "Da consumarsi preferibilmente entro il" aggiungeva la frase "Spesso buono oltre" non ha convinto i Paesi Ue ...Era attesa tra le misure contro gli sprechi alimentari che la Commissione europea presenterà mercoledì 5 luglio. Ma, a quanto apprende l’Ansa, l’atto delegato dell’Ue che voleva allungare la vita agli ...