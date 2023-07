Giuseppe ucciso a 17 anni | il ventenne indagato ammette e chiede scusa Il legale | ' È pentito e provato'

a coltellate a 17 anni. La lite tra giovanissimi per una ragazza, poi il dramma Il papà di: 'Quell'assassino aveva dei precedenti, intervenga il ministro Salvini' Il legale: '...Ha confessato l'omicidio Anass Saaoud , il 20enne arrestato venerdì per la morte diTurco , 17enne di Villa Literno (Caserta) accoltellato enella notte di giovedì 29 giugno in piazza Villa a Casal di Principe. Nel corso dell'interrogatorio di oggi, tenutosi nel ...Casal di Principe . Ha risposto alle domande del Gip, ammettendo le proprie responsabilità, il 20enne di origine marocchina arrestato lo scorso venerdì 30 giugno per l'omicidio del 17enneTurco, avvenuto la sera precedente a Casal di Principe ( Caserta), all'esterno di un bar della centrale piazza Villa. Il ventenne, che ha chiesto scusa anche alla famiglia della vittima, ...

