Giro Donne 2023 | risultati e classifica quarta tappa | impresa Longo Borghini | Van Vleuten resta in rosa

(Di lunedì 3 luglio 2023) Elisasi è aggiudicata in volata ladel, la Fidenza-Borgo Val Di Taro di 134.1 chilometri. La campionessa italiana ha preceduto allo spring Verona Ewers, mentre sul terzo gradino del podio è salita Annemiek Van, che conserva la Magliae aumenta il margine di vantaggio sulle sue inseguitrici in. Vanha ora un vantaggio di 49 secondi sullae 53? sulla Ewers. ORDINE DI ARRIVOElisa 3:33.08 2 EWERS Veronica ” 3 VAN ...

La gara, domani, interesserà nella sua quinta tappa - Salassa\Ceres - i comuni di Rocca, Corio, Coassolo, Lanzo Pessinetto e Mezze. La viabilità Ild'Italia riservato allevedrà il Canavese in primo piano. La SEA di Villanova Canavese pronta ad affrontare l'impegno di tener pulito il territorio dei paesi dove opera con il servizio di ...... ormai, compie ildi boa del suo primo triennio ma non smette di puntare all'obiettivo. Fare, .... Artiste. Produttrici. Polistrumentiste. Cantanti. Compositrici. Volti e voci che ...Leggi Anche LePiù brillanti degli uomini nel conseguire una laurea, ma poi il mondo del lavoro le paga di meno Il riscatto e la sua seconda occasione - Il progetto Learning Shop del South ...

LIVE Giro Donne 2023, tappa di oggi in DIRETTA: la frazione più lunga! Fuga da lontano o arrivo in volata OA Sport

Che battaglia nella quarta tappa a Borgo Val di Taro: l'iridata olandese attacca, reagisce la piemontese ed è trionfo nella volata a tre. In classifica sale al secondo posto a 49" dalla Van Vleuten ...La partenza da Largo Doria – che metterà in luce la bellezza del centro storico di Albenga -, il trasferimento verso Vadino e poi un percorso che esalterà il nostro straordinario entroterra per arriva ...