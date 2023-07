Giro Donne 2023 | Elisa Longo Borghini fa l’impresa e vince la quarta tappa battendo allo sprint Ewers e Van Vleuten!

Leggi su oasport

(Di lunedì 3 luglio 2023)compie una piccola grande impresa e si aggiudica ladel, conquistando la vittoria n.40 della carriera a livello professionistico. Prestazione maiuscola per la campionessa italiana, che ha alzato le braccia al cielo con la maglia tricolore sulle spalle all’arrivo di Borgo Val di Taro dopo aver regolato in volata l’americana Veronicae soprattutto la fuoriclasse olandese Annemiek Van Vleuten. L’azzurra, sempre più competitiva neglia ranghi ristretti, si è superata però in precedenza tenendo il passo della maglia rosa sull’ultima ascesa verso Strela e staccando il gruppo principale delle altre big in vista dei 15 km conclusivi....