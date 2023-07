Giovane ucciso a Casal di Principe | resta in carcere il 20enne fermato

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 3 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl giudice per le indagini preliminari di Napoli Nord Ilaria Giuliano ha convalidato il fermo per ildi origine marocchina, accusato dell’omicidio del 17enne Giuseppe Turco, avvenuto la sera di giovedì 29 giugno adi(Caserta) all’esterno di un bar di Piazza Villa. Il gip ha poi emesso ordinanza di custodia cautelare in. Oggi il, durante l’udienza di convalida del fermo che la Procura aveva disposto venerdì 30 giugno, ha confessato di avera coltellate il 17enne Turco, anche se il coltello per ora non è stato trovato. Intanto adie Villa Literno, dopo le sollecitazioni dei sindaci Renato Natale e Valerio Di Fraia, le forze dell’ordine stanno presidiando il ...