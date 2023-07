Giorgia Meloni | Sui migranti l' Ue ha cambiato passo La Francia dimostra che solo l' immigrazione regolare genera integrazione

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 3 luglio 2023) La premier ribadisce "grande rispetto per chi, come Polonia e Ungheria, difende l’interesse nazionale" e sul Pnrr dice: "Basta tafazzismo, siamo vicinissimi all'obiettivo". Poi sminuisce il caso Santanché e allontana il via libera al Mes