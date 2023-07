Giorgia Meloni | «Pnrr | vicini all' accordo con l' Ue Salario minimo? Non sono convinta si possa arrivare per legge»

... il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, pubblicamente dissociatosi dal suo sottosegretario abbandonatosi a "inammissibili sessismo e turpiloquio" e la presidente del Consiglio. ...Si rafforza dunque il peso del primo cittadino nel partito, in virtù anche della amicizia nata ai tempi della militanza giovanile con la ora premier, consolidatasi quando Fdi era un ...È unache non le manda a dire all'opposizione. Neppure quando si tratta di Mes . Dopo aver chiesto la sospensiva di 4 mesi per il ddl di ratifica del Meccanismo europeo di stabilità, la ...

Meloni alle prese con Santanchè e Sgarbi, in mezzo il Mes Agenzia ANSA

I due partiti si avvicinano rispettivamente alla Lega e ad Azione. Fratelli d’Italia e il PD sono invece calati ...Giampiero Gramaglia, giornalista, co-fondatore di Democrazia futura, già corrispondente a Washington e a Bruxelles Questo sito si avvale di cookie tecnici e, con il tuo consenso, di cookie di profilaz ...