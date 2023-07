Giorgia Meloni | «Fondi Ue | obiettivo vicino Basta tafazzismo sul Pnrr L’Europa sui migranti ha cambiato passo»

(Di lunedì 3 luglio 2023) Intervista alla premier: «Grande rispetto per chi, come Polonia e Ungheria, difende l’interesse nazionale. Le immagini dalla Francia fanno capire che solo un’immigrazione regolare può generare integrazione»

Il ringraziamento diAnche il Presidente del Consiglioha voluto commemorare la strage di 30 anni fa, onorando la memoria delle tre vittime e quello del Tenente ...Von der Leyen era accompagnata dal primo Ministro olandese Mark Rutte e dal primo Ministro italiano. Parlando in Tunisia, von der Leyen ha affermato che 900 milioni di euro di ...Il patto anti - inciucio per l'Europa proposto da Matteo Salvini è una acrobazia gattopardesca che starà sicuramente divertendoe anche noi. Lo show sovranista è solo all'inizio e promette bene in Italia e nel Continente spazzato dai venti freddi di destra che scendono dalla penisola scandinava e soffiano caldi ...

Meloni alle prese con Santanchè e Sgarbi, in mezzo il Mes Agenzia ANSA

Sul Pnrr Giorgia Meloni si dice "assolutamente" ottimista che l'Italia centrerà i propri obiettivi, "soprattutto se smettiamo di fare allarmismo su una questione strategica per la nazione intera e che ...