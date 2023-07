Giorgia Meloni dice basta al “tafazzismo” sul Pnrr | «E il Mes può attendere»

Leggi su open.online

(Di lunedì 3 luglio 2023)che sull’immigrazione l’Unione Europea ha cambiato passo. Mentre sui ritardi sulinvoca un “” e il Mes può. Invece il salario minimo non la convince, mentre Daniela Santanché chiarirà tutto sulle sue aziende in Senato. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera la premier oggi fa il punto sugli obiettivi del governo. E nel colloquio con Monica Guerzoni sostiene che sia contrario all’interesse nazionale ratificare il Meccanismo Europeo di Stabilità mentre si discute del Patto di Stabilità e dell’Unione bancaria. In Europa, sostiene, «siamo riusciti a far comprendere a tutti i nostri partner che non aveva senso continuare a litigare tra Paesi di primo approdo e Paesi di destinazione su ...