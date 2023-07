Giordano | ' Vincenzo D' Amico | dopo Diego solo tu'

(Di lunedì 3 luglio 2023) ROMA - Era la Lazio die D', lo dicevi tutto d'un fiato, immaginando la maglia con l'aquila sul petto, inizio anni Ottanta, rimbalzata in modo ossessivo sui social attraversati in queste ...

ROMA - Era la Lazio die D'Amico, lo dicevi tutto d'un fiato, immaginando la maglia con l'aquila sul petto, inizio ... Bruno ha trovato la forza per raccontare il "suo", quello che lo ...

Vincenzo D'Amico, il ricordo di Bruno Giordano: «Solo Maradona più forte di lui, una volta palleggiò con una t ilmessaggero.it

«Il destino, o forse la fortuna o forse ancora l’amore che ci legava, mi ha consentito di vedere Vincenzino sabato pomeriggio, prima che se ne andasse. Io e Giancarlo accanto, ...Lutto nel mondo del calcio,: a 68 anni è morto Vincenzo D’Amico, ex calciatore e bandiera della Lazio allenata da maestrelli campione d’Italia nel 1974. D’Amico negli ultimi due anni ha lottato contro ...