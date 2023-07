Ginnastica | Giorgia Galli stupisce subito | prima gara internazionale | prima medaglia in Nazionale

(Di lunedì 3 luglio 2023)convocazioneunad’argento per, ginnasta della San Giorgio ’79 di Desio, che ha rappresentato l’Italia al Prize of Julieta Shishmanova in Bulgaria.d’argento in Bulgariadi Bollate ha rappresentato l’Italia al Prize of Julieta Shishmanova, dal 30 giugno al 2 luglio a Burgas, ...

Grande soddisfazione per le tecniche Elena Aliprandi, referente nazionale per le individualiste, e Francesca Cupisti che allenanoe Sofia, rispettivamente, a Desio e Viareggio. La Galli ...... l'appuntamento di ritmica intitolato alla nonna della nostra Cantaluppi, la madre di Kristina Ghiurova e forse l'evento dei piccoli attrezzi più sentito in Bulgaria,Galli, classe 2007, al ...Eccellente prestazione anche per MariaBonifacio, che alla sua prima partecipazione alle ... sul lavoro effettuato dalla nostra scuola diRitmica e contestualmente rilevare la ...

Ginnastica, Giorgia Galli medaglia d'argento in Bulgaria Il Notiziario

Bollate, Giorgia Galli in Bulgaria con la Nazionale: medaglia d'argento e grande soddisfazione alla prima gara internazionale ...La Ginnastica Skill di Canegrate torna a casa da Ginnastica in festa a Rimini con una bottino di tutto rispetto con 3 ori, 5 argenti e 7 bronzi. Tre titoli nazionali per la ginnastica Skill Un campion ...