Giallo ad Avellino | ritrovati bossoli di pistola | indagini in corso

Allerta meteo della Protezione Civile regionale di colore per temporali valida dalla mezzanotte fino alle 20 di domani su tutta la Campania. Saranno possibili temporali improvvisi, caratterizzati da rapidità di evoluzione. A scala locale, cioè in .... presto arriveranno delle importanti novità sul di Prata Principato Ultra. 'E' sempre più ... Intanto lunedì ad arriverà di nuovo l'avvocato Nicodemo Gentile, presidente dell'associazione ...

Avellino, trovati tre bossoli sul marciapiede di via Marconi: è giallo Ottopagine

È giallo sugli spari avvenuti ad Avellino: la polizia ha infatti rinvenuto tre bossoli sul marciapiede in via Marconi, apparentemente di una pistola ...Inizia oggi l'ultima settimana di ferie per i componenti dello staff tecnico e i calciatori biancoverdi. Si avvicina l'ora del rientro in Irpinia per le visite mediche e il raduno ...