GF Vip 8 | spunta il primo nome del nuovo cast

(Di lunedì 3 luglio 2023) Dopo un edizione di successo, che ha visto diil prolungamento del reality anche nella primavera, Alfonso Signorini pensa già a quello che succederà nella prossima stagione. Il conduttore non smette mai di lavorare e sarebbe già alla ricerca delper la prossima edizione del GF Vip. Ecco chi potrebbe essere ilconcorrente in attesa di firmare il contratto. Alfonso Signorini è già all’opera per la nuova edizione del GF Vip. Dopo aver condotto negli scorsi mesi già il format e aver ricevuto un grande appoggio da parte del pubblico, anche in termini di share, il giornalista torna alla ricerca di nuovi nomi da inserire neldella prossima stagione. E tra le tante indiscrezioni che già iniziano a circolare sul web,fuori anche il...

Al termine del Grande Fratello, la coppia ha appassionato il pubblico anche per via del loro rapporto decisamente complesso. Daniele e Oriana si sono lasciatiil video della lite Dopo l'...E tra gli arrestatidi nuovo lo chef dei, Mario Di Ferro, il gestore del noto ristorante glamour di Palermo, Villa Zito. Di lui si era già parlato a proposito della cessione di droga a ...Ha i piedi scalzi, una coscia in vista cheda un vestito bianco, lieve come il drappeggio di ... Drebin ha smesso invece di ritrarre, attori e imprenditori, sebbene in passato per lui abbiano ...

Gf Vip, nuova lite tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: spunta il ... TorreSette

Ecco chi potrebbe arrivare alla corte di Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista: non solo Katia Ricciarelli spunta anche un altro nome ...Lavori in corso per il nuovo GF Vip: Katia Ricciarelli eredita il posto di Orietta Berti Nuove anticipazioni sul reality ...