Gf Vip 8 | ecco chi è la discussa ex Vippona che potrebbe prendere il posto di Orietta Berti | il nome inaspettato

(Di lunedì 3 luglio 2023) Mancano poco più di due mesi alla prima puntata dell’ottava edizione del Gf Vip, che come anticipato da Alfonso Signorini andrà in onda a metà settembre. Fervono i preparativi per quello che sarà un ritorno alle origini. Lo stesso conduttore nel corso di un’intervista a Turchese Baracchi ha confermato la presenza nel cast di persone assolutamente comuni e non note al mondo social. I Vip invece saranno veri e propri Vip: Avremo un’edizione mix tra Vip, che saranno ve lo dico già, ve lo garantisco, facce note. La gente non dovrà chiedersi ma questo chi è. E i Nip saranno veramente Nip. Gente veramente comune, semplice. Vicini di casa. Non vogliamo assolutamente star del web, dei social. Quella del Gf Vip 8 sarà poi un’edizione molto più breve rispetto a quella terminata lo scorso aprile e che ha lasciato esausti conduttore e pubblico da casa! Ora non ci resta che attendere chi siederà ...