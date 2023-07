GF Vip 8 | cambio di opinioniste | chi al posto di Sonia Bruganelli e Orietta Berti?

(Di lunedì 3 luglio 2023) ROMA - Grandi novità in arrivo al Grande Fratello Vip , la cui ottava edizione partirà a settembre per concludersi a fine anno. La principale tra quelle annunciate dal conduttore Alfonso Signorini ...

idea In merito alla possibilità di partecipare come concorrente al GF, lo scorso anno aveva detto: 'Me lo chiedono di continuo, mi offrono anche grandi cifre. Non sarò mai ricca. Certo mi ...La principale tra quelle annunciate dal conduttore Alfonso Signorini riguarderà la composizione del cast, che vedrà entrare nella casa 12 concorrenti celebri () e 8 persone comuni (nip) , ma ...... con la gioia (ma anche tanta ironia a suon di meme) di chi esulta per ildi registro "trash" per Canale 5: "Ce l'abbiamo fatta", "Una tv del dolore morbosa, sfere tossiche,in disgrazia ...

Oltre alla composizione del cast, con 12 vip e 8 nip, ci saranno altre novità nella prossima edizione della trasimissione: ecco i nomi in ballo ...