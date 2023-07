Gf Vip 7 | Daniele Dal Moro rompe il silenzio dopo la lite con Oriana Marzoli | “Tra noi è finita senza margine di ritorno”

(Di lunedì 3 luglio 2023) Nelle ultime ore ha iniziato a circolare un video che mostravaDalnel bel mezzo di una discussione mentre si trovavano a cena con Giaele De Donà e Micol Incorvaia. Successivamente i fan hanno notato che i due ex Vipponi della settima edizione del Grande Fratello Vip hanno smesso di seguirci sui social. Are ilci ha pensatoche ha ironizzato pubblicando una foto con una valigia e dei sacchi della spazzatura: Valigie nuove per il mio compleanno! Allora ragazzi visto che domani è il mio compleanno appunto vi chiedo la cortesia di non tartassarmi tutto il giorno con messaggi su. Anche perché non riuscirò a partire oggi ma dovrò partire domani. L’ex tronista ha poi sottolineato di non bloccare ...

Come icaduti in disgrazia: i vertici ricordano ancora l'intervista a Francesco Nuti. Ma anche ... ha scritto nelle sue Instagram stories Daniela D'Urso con una canzone di Pinocome ...Sempre a Grazia, Diletta Leotta ha confidato in che rapporti è con due suoi ex fidanzati famosi:Scardina e Can Yaman . Se con il pugile ha saputo mantenere un rapporto d'amicizia, non è ...'Parliamo di peperoncinom presentando il libro 'Very Important Peperoncino' e continuiamo con la cena a tema peperoncino locale e internazionale proposta dallo ChefOrieti' dice ...

Oriana e Daniele Gf Vip, è di nuovo crisi I due non si seguono più ... Tag24

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono lasciati un'altra volta Spunta il video della lite: ecco cosa è successo in queste ore.Dopo i recenti scontri social sembrava essere tornato il sereno tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, ma nelle ultime ore i due ...