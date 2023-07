Geopolitica | tecnologia e transizione Programma e ospiti del Festival del Sarà

(Di lunedì 3 luglio 2023) Dallaecologica alla guerra in Ucraina. La rivalità tra Stati Uniti e Cina in settori e aree strategiche del mondo. E, ancora, i riflessi della pandemia, il calo demografico e l’intelligenza artificiale. Sono solo alcuni dei temi che verranno trattati nel corso deldel-Dialoghi sul futuro, inda 21 al 23 luglio a Termoli. Promosso da Coisb, la tre giorni di eventi annovera partner di primissimo piano tra i quali Banca Mediolanum ed Eni, oltre alla media partnership di Formiche. Ma veniamo agli. Il dibattito della prima serata, che si terrà nella piazza Duomo di Termoli a partire dalle 21, vedrà alternarsi al banco dei relatori la segretaria del Pd, Elly Schlein, il direttore del Tg di La 7 Enrico Mentana, Dario Fabbri, direttore della rivista Domino e la ...

... dall'altra lacon cui ogni nazione sceglie di raggiungere gli obiettivi deve essere ... la 'nuova fase nella storia della politica industriale' e una situazionealla 'quale ......tavolo comune sulla politica per le imprese biomedicali perché sappiamo che insieme alla...farmaceutiche che vogliono investire nel nostro Paese anche come effetto della nuovaed ...... è diventato un perno cruciale dellaregionale e una formidabile piattaforma di ...drogheria che il padre gli ha aperto e dopo pochi anni capisce che per crescere ha bisogno die ...

Il potere della tecnologia e la sua influenza sulla geopolitica: il caso Ucraina Tiscali

Abbiamo pensato che ci fossero soluzioni salvifiche, che il futuro promettesse una crescita ininterrotta. Che potessimo liberarci di ogni intermediazione e ciascuno diventare pienamente arbitro del pr ..."Biden welcomes Modi" - New York Times - 21 giu 2023 --- "India will buy state-of-the-art U.S. drones and jointly produce jet-fighter engines in a multibillion-dollar deal" - Wall Street Journal - 22 ...