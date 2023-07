Genoa | Zangrillo | 'Le nostre ambizioni sono chiare'

Albertoha parlato a La Gazzetta dello Sport a proposita della rinascita del, che ha ritrovato la Serie A dopo solo un anno in cadetteria: 'Ci siamo andati a purificare in Serie B, e non era ...Le parole di Alberto, presidente del: "A novembre saranno due anni in questo ruolo, che cerco di meritarmi ogni giorno" Albertoha parlato alla Gazzetta dello Sport. Di seguito le parole del ...Commenta per primo Lunga intervista stamane sulle colonne de Il Secolo XIX per il presidente delAlberto. PROGETTI - Tra i temi affrontati dal numero uno rossoblù ci sono anche le molte novità che la dirigenza sta elaborando in vista della nuova stagione: 'Sono tutti al loro posto ...

TMW - Zangrillo: "Ambizioni del Genoa Sono chiare, vanno verso la logica del buon senso" TUTTO mercato WEB

L'uomo che aveva ridato orgoglio nel finale dalla stagione della retrocessione, il secondo allenatore scelto dalla nuova proprietà, ma anche quello che non era riuscito a trascinare il Genoa in cima a ...Andres Blazquez, CEO del Genoa, ha parlato del futuro del club rossoblù dopo la promozione in Serie A. I dettagli Andres Blazquez, CEO del Genoa, ha parlato a margine della presentazione delle maglia ...