Genoa | visite mediche per Martìn

L'amministratore delegato delAndres Blazquez, riporta la Gazzetta dello Sport, lo ha ... l'esterno sinistro Aaron Martin e il portiere Nicola Leali, saranno oggi a Genova per lemediche.Martin e Leali sono nostri e domani sosterranno lemediche. Non è stato facile come la gente pensava convincere Strootman a restare, è un grandissimo colpo per il; Badelj ci darà ...Martin e Leali sono nostri e domani sosterranno lemediche. Non è stato facile come la gente pensava convincere Strootman a restare, è un grandissimo colpo per il; Badelj ci darà ...

Genoa, visite mediche in corso per lo spagnolo Martin Telenord.it

Aaron Martin. È il nome del prossimo rinforzo per il Genoa di Alberto Gilardino. Spagnolo, classe 1997, il laterale destro si è svincolato dal Mainz: sono in attualmente corso le visite mediche nella ...Aaron Martin. È il nome del prossimo rinforzo per il Genoa di Alberto Gilardino. Spagnolo, classe 1997, il laterale destro si è svincolato ...