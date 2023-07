L'ultima giornata del Grand Finale di The Ocean Race si ècon la Genova Dance Parade, la festa dei volontari e la presentazione della nuova maglia delche ha richiamato molti tifosi rossoblù. Si era aperta con la terza edizione di 'Corriamo per ...L'ultima giornata del Grand Finale di The Ocean Race si ècon la Genova Dance Parade, la festa dei volontari e la presentazione della nuova maglia delche ha richiamato molti tifosi rossoblù. Si era aperta con la terza edizione di "Corriamo per ...Genova . L'ultima giornata del Grand Finale di The Ocean Race si ècon la Genova Dance Parade, la festa dei volontari e la presentazione della nuova maglia delche ha richiamato molti tifosi rossoblù.

Genoa, chiusa la trattativa: è ufficiale il tesseramento del difensore Martin ItaSportPress

Una carriera tra Germania e Spagna, ora tocca all'Italia: Aaron Martin è il nuovo acquisto del Genoa per la prossima Serie A ...Si riaprono al centro sportivo Signorini i cancelli per i giocatori del Genoa, neo promosso in serie A. La nuova stagione riparte con i primi arrivi alla spicciolata tra visite mediche e test atletici ...