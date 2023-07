"Siamo pronti a partire secondo i programmi che avevamo concordato con il Comune di Subbiano "dichiara Mario Francesconi Sindaco di Capolona"Il completamento della rete delpubblico di massa su ferro " dichiarano il Sindaco ... Dopo aver rimodulato le priorità della prima fase, mandando insubito la Tratta C che unisce il ...... significativo passo in avanti per il grande progetto degli assi di forza per ilpubblico ... Ad aggiudicarsi la, bandita dal Comune di Genova per dare […] Attualità Regione, invito ...

Gara trasporto pubblico locale, Subbiano e Capolona capofila LA NAZIONE

«La nostra preoccupazione sul futuro del trasporto pubblico locale in Umbria cresce ogni giorno di più e il cambio in corsa al vertice di Umbria Mobilità, appreso solo a mezzo stampa dalle nostre orga ...“Siamo pronti a partire secondo i programmi che avevamo concordato con il Comune di Subbiano “dichiara Mario Francesconi Sindaco di Capolona ...