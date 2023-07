Furgone piomba sui tavolini di un locale | 15 feriti a Cagliari

(Di lunedì 3 luglio 2023) Un camioncino senza autista èto suidi unaffollato in Corso Vittorio Emanuele, in pieno centro storico a. Almeno 15 persone sono rimaste ferite, nove sono state ...

Momenti di terrore a Cagliari dove un camioncino senza autista è piombato sui tavolini di un locale affollato, in pieno centro storico. Almeno quindici persone sono rimaste ferite, di cui nove sono st ...Un camioncino senza autista è piombato sui tavolini di un locale affollato in Corso Vittorio Emanuele, in pieno centro storico a Cagliari. Almeno 15 persone sono rimaste ferite, nove sono state traspo ...