Furgone piomba sui tavolini di un bar in centro a Cagliari VIDEO

(Di lunedì 3 luglio 2023) AGI - Almeno nove persone sono rimaste ferite, in modo non grave, nel pomeriggio neldi, quando undi una ditta di materiale edile è finito suiall'aperto nella zona pedonale del corso Vittorio Emanuele. Il mezzo, forse per il malfunzionamento dei freni, si è abbattuto, in particolare, sul dehors del 'Taccas', all'altezza del civico 22, non lontano da piazza Yenne. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco, allertati attorno alle 14.30 e la polizia municipale. Il 118 ha inviato alcune ambulanze. I feriti in codice giallo sono stati trasportati in ospedale. "Più volte abbiamo chiesto più attenzione a chi coi mezzi può circolare tra le vie pedonali della città e, quindi, più controllo da parte degli enti preposti", si rammarica Emanuele Frongia, presidente della Fipe Confcommercio di ...

AGI - Almeno nove persone sono rimaste ferite , in modo non grave, nel pomeriggio nel centro di Cagliari , quando undi una ditta di materiale edile è finito sui tavolini all'aperto nella zona pedonale del corso Vittorio Emanuele. Il mezzo, forse per il malfunzionamento dei freni, si è abbattuto, in ...Ildi una ditta edile era fermo e si è improvvisamente mosso . Quando ha colpito i clienti del bar non aveva per fortuna acquisito particolare velocità. Forse un guasto al freno a mano, ...Un camioncino senza autista è piombato sui tavolini di un locale affollato in Corso Vittorio Emanuele, in pieno centro storico a Cagliari. Almeno 15 persone sono rimaste ferite, nove sono state ...

Furgone piomba sui tavolini di un bar in centro a Cagliari: almeno ... Fanpage.it

Erano intenti a mangiare e bere ai tavolini di un bar, quando un camioncino senza autista è piombato su di loro. Sono almeno 15 i feriti in un locale nel centro storico di Cagliari, su Corso Vittorio ...Un camioncino senza autista è piombato sui tavolini di un locale affollato in Corso Vittorio Emanuele, in pieno centro storico a Cagliari. Almeno 15 persone sono rimaste ferite, nove ...