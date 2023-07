Frecciarossa deragliato | due operai condannati a 3 anni

(Di lunedì 3 luglio 2023) Tredi reclusione per dueaddetti alla manutenzione e dipendenti di Rfi e l'assoluzione del loro istruttore. Si è chiuso cosi, a Lodi, il processo in abbreviato per il deragliamento del ...

Si è chiuso cosi, a Lodi, il processo in abbreviato per il deragliamento del Frecciarossa 9595 Milano - Salerno avvenuto il 6 febbraio 2020 nel Basso Lodigiano, in corrispondenza di uno scambio tra

Tre anni di reclusione per due operai addetti alla manutenzione e dipendenti di Rfi e l'assoluzione del loro istruttore. (ANSA) ...Tre anni di carcere ai due operai accusati di aver installato il meccanismo difettoso sugli scambi che causò l'incidente. L'incidente nel 2020. Il bilancio fu di 2 morti e 10 feriti ...