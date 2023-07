Frecciarossa deragliato a Lodi | due operai condannati a 3 anni

15.00,condanna operai Condanna a tre anni di reclusione per due operai addetti alla manutenzione e dipendenti di Rfi e assoluzione del loro istruttore. Si chiude così il processo in ...Si è chiuso cosi, a Lodi, il processo in abbreviato per il deragliamento del9595 Milano - Salerno avvenuto il 6 febbraio 2020 nel Basso Lodigiano, in corrispondenza di uno scambio tra ...commenta Per la tragedia delMilano - Salerno,a Lodi il 6 febbraio 2020, due operai addetti alla manutenzione e dipendenti di Rfi sono stati condannati a 3 anni di carcere, al processo in abbreviato. E' ...

