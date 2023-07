Frecciarossa deragliato a Livraga | 2 operai condannati a tre anni di carcere e 5 rinviati a giudizio

(Di lunedì 3 luglio 2023) Dopo oltre tredi indagini e dibattimenti processuali, sono stati pronunciati i primi verdetti per il drammatico deragliamento del9595 avvenuto nella tratta-Ospedaletto Lodigiano. Il giudice, nel contesto di un rito abbreviato, ha condannato a tredi reclusione due op

Lo ha deciso il gup di Lodi Francesco Salerno al termine del processo, con rito abbreviato, per il deragliamento delpartito da Milano e diretto a Salerno . L'incidente era avvenuto il 6 ...Trenoa Lodi, chiusura indagini: in 15 verso il processo, la linea Alta Velocità Milano - Bologna riapre lunedì 2 marzo La condanna L'incidente era avvenuto nel ...Leggi anchea Lodi, altri 11 indagati: c'è anche l'ad di Rfi Gentile Inchiesta sul, l'Agenzia per la Sicurezza delle Ferrovie: "Difetto interno allo ...

Frecciarossa deragliato a Lodi, condannati due operai a tre anni Sky Tg24

Milano, 3 lug. (Adnkronos) – Tre anni di reclusione per due operai addetti alla manutenzione e dipendenti di Rfi e l’assoluzione del loro istruttore. Lo ha deciso il gup di Lodi Francesco Salerno al t ...Nel 2020 il Frecciarossa Milano-Salerno subì un deragliamento che uccise due macchinisti: oggi arrivano le prime due condanne.