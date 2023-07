Frattesi | l’Inter prepara assalto decisivo Ma la Roma ha un jolly – SM

(Di lunedì 3 luglio 2023)l’definitivo per Davide, ma non prima di aver definito l’affare Lukaku. Secondo Sport Mediaset bisogna fare però attenzione alla, che ha unda sfruttare con il Sassuolo. CONCORRENZA PERICOLOSA –saluta ufficialmente Marcelo Brozovic e punta sui colpi in entrata. Tra questi anche Davidedel Sassuolo, che resta l’obiettivo numero uno per il centrocampo. I nerazzurri devono però sbrigarsi, perché la concorrenza dellac’è e fa paura: i giallorossi hanno infatti unda sfruttare. Ovvero il 30% sulla rivendita imposto al tempo della cessione ai neroverdi, che garantirebbe un grosso sconto sul prezzo del cartellino, che si aggira attorno ai 40 milioni di ...

Le altre piste, da Hjulmand (trattativa lunga da intavolare con il Lecce), a Gravenberch (autentico sogno per questa squadra) passando per(il giocatore ha scelto) sono molto ...Da non trascurare il nome di Davideper il centrocampo, su cui Giorgio Furlani è davvero intenzionato ad inserirsi. La concorrenza è molto spietata, conin prima fila. Ma come ha ......50, seconda in lavagna dietro, sempre favorita a 1,44 ... dopo il rinnovo di Rabiot, vuole rinforzare prima altri reparti:'...'arrivo in bianconero diè visto a 9.