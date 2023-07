Frassinoro Summer Biathlon Festival | un’eccellenza italiana per iniziativa e volontà Come la madrina Dorothea Wierer

Leggi su oasport

(Di lunedì 3 luglio 2023) Il2023 è passato agli archivi con le affermazioni di Daria Blashko e Daniele Cappellari. Ladell’evento,, si è dovuta accontentare della piazza d’onore nella competizione femminile. Il risultato agonistico è però relativo. La vittoria, per gli organizzatori e per chi ha onorato l’appuntamento, è stata quella di aver fatto rinascere con successo la manifestazione. Sabato, nel giorno della loro inaugurazione ufficiale, l’anello di skiroll e il poligono hanno ospitato tre campionesse del mondo e fior fiore di atleti onusti di allori. Complessivamente, si contavano in pista 3 bronzi olimpici e 20 medaglie mondiali. Tutto ciò in un luogo erto sull’Appennino emiliano. Proprio questa è una delle dinamiche su cui è ...