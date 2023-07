Francia | tensione alta ma l’Eliseo spera che stia tornando la calma

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 3 luglio 2023) Il ritorno allasembra essere cominciato indopo sei notti di violenti disordini nel Paese innescati dalla morte del 17enne Nahel per mano di un poliziotto. A farre che si sia imboccata una strada in discesa è la notte scorsa che è stata più tranquilla delle precedenti. Lo affermano le cifre diffuse oggi dal ministero dell'Interno, secondo le quali 157 persone sono state arrestate ieri notte, otto volte in meno rispetto al picco di violenza urbana di due giorni prima. Sono stati inoltre registrati 352 incendi su strade pubbliche e 297 di veicoli. Inoltre 34 edifici, tra cui un commissariato e una caserma, sono stati danneggiati: tutti numeri inferiori rispetto alle guerriglie delle notti precedenti.La tregua continua in particolare nella periferia parigina, punto di partenza dei disordini provocati dalla morte del ...