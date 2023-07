Francia sull’orlo di un incendio | ma non ci sono pompieri all’orizzonte Parla Gressani

Leggi su formiche

(Di lunedì 3 luglio 2023) Il grido di dolore delle periferie echeggia in tutto l’Ile de France. L’uccisione del giovane Nahel ha sconvolto l’intero Paese, togliendo dalla cenere una brace sopita ma mai spenta del tutto. Interi quartieri a fuoco, scontri violentissimi tra polizia e “rivoltosi”. Migliaia di arresti, milioni di danni. È un bollettino di guerra, che ha spinto tra le altre cose il presidente Emmanuel Macron ad annullare la sua visita in Germania. La morte del giovane è stata la benzina sul fuoco delle banlieues. In mezzo, una serie di problemi: dalla gestione dell’immigrazione a un’integrazione mai compiuta, fino alla disoccupazione endemica. Per capire nel profondo cosa sta accadendo in, abbiamo chiesto un’opinione a Gilles, direttore della rivista Le Grand Continent, docente à Sciences Po., dopo l’uccisione del 17enne ...