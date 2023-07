Francia | si attenuano le proteste | fermate 78 persone nella notte

(Di lunedì 3 luglio 2023)più calma dopo le violenze seguite all'uccisione da parte della polizia del giovane Nahel Merzouk. Macron vede i presidenti delle Camere, i sindaci dei centri più colpitipiù calma indopo le violenze seguite all’uccisione da parte della polizia del 17enne Nahel a Nanterre. Nelle ultime ore sono state78, che si aggiungono alle 719 arrestate nei giorni scorsi. Nelle principali città francesi è stato dispiegatotra domenica e lunedì un importante dispositivo di sicurezza, con 45mila gendarmi e poliziotti in campo. Veicoli corazzati leggeri furono sono stati schierati a Marsiglia e a Lione. Una riunione d’emergenza si è svolta ieri sera all’Eliseo per fare il punto sulla situazione dei disordini tra il presidente Emmanuel ...

Ad annunciarlo è stato il presidente dell'Associazione dei sindaci di(Amf). "L'Amf ha deciso di invitare i funzionari eletti e la popolazione a mobilitarsi, non ci arrendiamo e pertanto ...Esistono tuttavia alcuni fattori chel'impatto del rallentamento economico: e - commerce ... Al contrario, la maggior parte dei mercati dell'Europa occidentale rallenterà: Germania e(...... è utilizzato nella pasticceria, dove viene preparato in composte chela sua nota ... Chi lo conosce lo ha incontrato all'estero, principalmente in Inghilterra,o Germania. Ma i nostri ...

Francia, si attenuano proteste dopo appello nonna di Nahel Adnkronos

La premier Giorgia Meloni effettuerà la sua prima visita in Francia per un atteso incontro con Emmanuel Macron presso l’Eliseo. Sebbene l’occasione ufficiale sia il sostegno alla candidatura di Roma p ...Giovedì contro la Francia il debutto degli azzurrini agli Europei U21: centrocampo competitivo con Tonali e Rovella, bene anche le fasce, il problema è l'attacco ...