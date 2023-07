Francia | sesta notte di scontri La nonna di Nahel | “Voglio che tutto questo finisca ovunque”

Intanto oltre ai 45mila poliziotti schierati da due giorni se ne aggiungeranno altri 7mila, come ha anticipato oggi il ministro Darmanin per affrontare lanotte di possibili scontri in. ......che durano inda cinque giorni. Martedì a Parigi, Macron riceverà gli oltre 220 sindaci dei comuni che hanno subito maggiormente i danni dai disordini . La situazione, all'inizio della...Domani, in segno di solidarietà, in tutta lai sindaci invitano i cittadini a radunarsi ... Un dispositivo imponente, che potrebbe accompagnare - nelle speranze del governo - unanotte ...

Francia, sesta notte di scontri. La nonna di Nahel lancia un appello: "Voglio che tutto questo finisca ovunque" ...Il presidente francese Emmanuel Macron ha incontrato i membri del governo per discutere della situazione. A Lione, invece, le forze dell’ordine hanno disperso una manifestazione organizzata da gruppi ...