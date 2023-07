Francia nel caos | dopo Nahel assassinato dalla polizia | muore un pompiere di 24 anni

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 3 luglio 2023) Da 5 notti laè sottosopra,l’uccisione a Nanterre (Parigi) di, 17, freddato a bruciapelo da un poliziotto a un posto di blocco il 27 giugno. Non si fermano, sebbene siano in calo, gli scontri e le violenze tra rivoltosi e forze dell’ordine nelle periferie della città, a cominciare dalle banlieues parigine. La rivolta è in mano a ragazzi minorenni, l’età media dei giovani è di 17. Alle 12 del 3 luglio si svolgerà un raduno dei sindaci di tutto il paese davanti ai municipi per denunciare l’ondata di devastazioni urbane, che hanno colpito anche gli edifici dei Comuni e, in un caso, l’abitazione di un sindaco. L’Associazione dei sindaci di(AMF) ha invitato tutti a “una mobilitazione civica dei cittadini per un ritorno all’ordine repubblicano“. E ciò ...