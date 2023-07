Francia | muore un vigile del fuoco Incendiata la casa di un sindaco | dentro la moglie e i figli piccoli

(Di lunedì 3 luglio 2023) Proteste in: undelè morto nella notte mentre cercava di domare un incendio appiccato indurante le proteste per l’uccisione da parte della polizia del 17enne Nahel a Nanterre. Lo rende noto su Twitter il ministro degli Interni Gerald Darmanin, spiegando che la vittima aveva 24 anni. ”Ieri sera, mentre combatteva contro un incendio di diversi veicoli in un parcheggio sotterraneo a Saint-Denis, un giovane caporale dei vigili deldi Parigi di 24 anni è morto nonostante le cure molto rapide dei suoi compagni di squadra”, ha twittato questa mattina il ministro dell’Interno. L’incendio alladel: si indaga per omicidio Sconcerto e indignazione anche per l’attentato scaturito dalle proteste ine che ha ...

Leggi Anche Scontri in, è allerta anche in Italia e nel resto dell'Europa - Si teme un effetto contagioIl ministero dell'Interno francese ha riferito che questa notte, 157 persone sono state fermate nel quadro delle violenze urbane scoppiate indopo l'uccisione da parte della polizia di un giovane a Nanterre, nella banlieue parigina, un numero inferiore rispetto ai giorni scorsi. Il ministero ha riferito inoltre di tre feriti tra le ...La7.it - In, nella notte è deceduto un vigile del fuoco di 24 anni a Saint - Denis mentre tentava di spegnere un incendio all'interno di un parcheggio sotterraneo. Lo ha reso noto in un tweet ...

Francia: 157 fermi, pompiere muore a Saint-Denis - Mondo Agenzia ANSA

Ancora scontri in Francia, seppur in misura minore, dopo l'uccisione del 17enne Nahel. Morto in un incendio un vigile del fuoco di 24 anni ...Un pompiere di 24 anni è morto mentre cercava di domare un incendio di alcune auto. Proseguono gli scontri in Francia.