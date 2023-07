Francia | l’estrema destra risponde alle proteste con saluti romani e ronde nei quartieri | «Questa è casa nostra» – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 3 luglio 2023) Leche da quasi una settimana agitano lahanno avuto l’effetto di mobilitare non solo decine di migliaia di agenti di polizia, ma anche i gruppi xenofobi e neonazisti. A segnalarlo sono alcuni media francesi, tra cui Le Parisien, che parla della presenza di bande di giovani di estremache minacciano i manifestanti in diverse città: Lione, Marsiglia, Chambéry e Lorient. Leper la morte del 17enne Nahel, ucciso da un poliziotto, hanno portato a diversi scontri, atti vandalici ed episodi di violenza. A Lione, fa sapere il quotidiano locale Le Progrés, alcuni gruppi di estremahanno risposto organizzandoper ie minacciando i manifestanti. A sfilare per le vie della città è stato il gruppo Les Remparts (in italiano, ...