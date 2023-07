Francia | il terrore dei fuorilegge | stessa matrice codarda dei brigatisti

(Di lunedì 3 luglio 2023) Bandits à Marseille è uno splendido libro scritto nel 1958 da Eugene Saccomano, pubblicato per i tipi di Julliard e mai più ristampato. Dall’opera venne tratto Borsalino, il film diretto da Deray nel 1970 e interpretato da Alain Delon (Roch Siffredi) e Jean Paul Belmondo (François Capella). Saccomano descrive una Marsiglia di gangster e corruzione, violenza, assassini e droga, romanzo e cronaca vera. Vedendo le immagini della guerriglia che ha devastato la, Parigi, Lione e, appunto Marsiglia, ho ripensato a Eugene, una grande fetta della mia vita e carriera, e alle sue lezioni su quella splendida e ultima porzione di, distante geograficamente dalla capitale però intensamente francese. Gli hooligans hanno sfruttato l’omicidio di Nahel, un ragazzo ucciso da un poliziotto durante un blocco stradale a Nanterre, per scatenare assalti, ...

Cinque giorni di sommosse in Francia testimoniano che l’autorità costituita è in affanno. La polizia prova a limitare i danni, arresta centinaia di adolescenti salvo ...Il filosofo: “Immigrazione e islam non c’entrano, molti musulmani si sono integrati bene, ma i governi hanno lasciato le banlieue in mano ai criminali: ...