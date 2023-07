... agenti feriti e auto in fiamme Evacuati i residenti Fotogallery - Ucraina, esercitazioni in vista di un possibile attacco alla centrale nucleare di Zaporizhzhia Leggi Anche Scontri in, 1.300 ......ma che oggettivamente potrebbe passare all'incasso incarnando una domanda di ordine di una... l'irrazionalità sta muovendo all'della culla della ragione. La politica francese ufficiale, ...Giovani in rivolta,a scuole ed edifici pubblici. Ieri notte in un comune della banlieue ... detesta la, la cultura, la tradizione, la storia e il modo di vivere francese'. È la prima ...

Francia, assalto alla casa di un sindaco: moglie e figli in fuga | La premier Borne: "Intollerabile" TGCOM

Diverse località della banlieue di Parigi, soprattutto nel nord, nel dipartimento Seine-Saint-Denis, sono stati presi d'assalto nella notte da manifestanti che protestano per l'uccisione del giovane N ...Cinque giorni di sommosse in Francia testimoniano che l’autorità costituita è in affanno. La polizia prova a limitare i danni, arresta centinaia di adolescenti salvo ...