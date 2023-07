(Di lunedì 3 luglio 2023) Parigi, 3 lug. (Adnkronos) -più calma indopo le violenze seguite all'uccisione da parte della polizia del 17enne Nahel a Nanterre. Nelle ultime ore sono state fermate 157 persone che si aggiungono alle Ogni user da ieri può leggere un numero prestabilito di tweet . Purtroppo un vigile del fuoco èmentre cercava di domare un incendio a Saint-Denis. Lo rende noto su Twitter il ministro degli Interni Gerald Darmanin, spiegando che la vittima aveva 24 anni. ''Ieri sera, mentre combatteva contro un incendio di diversi veicoli in un parcheggio sotterraneo, un giovane caporale dei vigili del fuoco di Parigi di 24 anni ènonostante le cure molto rapide dei suoi compagni di squadra'', ha twittato questa mattina il ministro dell'Interno. In tutto sono almeno 352 gli incendi scoppiati su strade ...

Francia, 157 fermi nella notte. Morto un pompiere 24enne Adnkronos

