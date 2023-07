Francia | 157 fermi nella notte Morto un pompiere 24enne

Notte più calma indopo le violenze seguite all'uccisione da parte della polizia del 17enne Nahel a Nanterre. Nelle ultime ore sono state fermatepersone che si aggiungono alle 719 arrestate nei giorni ...Il ministero dell'Interno francese ha riferito, inoltre, che questa notte,persone sono state fermate nel quadro delle violenze urbane scoppiate indopo l'uccisione da parte della polizia ...Inun vigile del fuoco di 24 anni è morto mentre stava cercando di spegnere un incendio ... anche se sembra che la tensione sia in calo, con iarresti nella notte , un numero inferiore ...

Francia: 157 fermi, pompiere muore a Saint-Denis - Mondo Agenzia ANSA

La nonna di Nahel: “Bata violenze” Le violenze urbane in Francia non si fermano, stanotte si contano 157 arresti e tre feriti tra le forze dell’ordine. Ci sono stati poi 352 incendi nelle strade ...In Francia un vigile del fuoco di 24 anni è morto mentre stava cercando di spegnere un incendio scatenato a Saint-Denis negli scontri seguiti all'uccisione a Nanterre del 17enne Nahel. Non si fermano ...