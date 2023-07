Francesco Vaia dallo Spallanzani al ministero della Salute | sarà il nuovo direttore generale della Prevenzione

(Di lunedì 3 luglio 2023)dell’Istituto Lazzaro, secondo fonti consultate da La Notiziailal. Una nomina per la qualeera in pole da mesi, come anticipato su questo giornale. E che ora sarebbe di fatto ufficiale in virtù del Decreto di nomina che risulterebbe già inviato alla Corte dei Conti per l’approvazione. Abbiamo contattatochiedendo conferma delle voci che, nei corridoiRegione Lazio, lo davano già dimissionario (per via del ...

...Paolo Figliuolo generale degli Alpini già a capo della campagna di vaccinazione contro ... Eppure Zaia per la tempestao Fedriga per l'emergenza profughi erano 'naturalmente' commissari. ...Eppure Zaia per la tempestao Fedriga per l'emergenza profughi erano 'naturalmente' commissari. Così la deputata del Pd Debora Serracchiani, dopo la nomina del generalePaolo Figliuolo ...... insieme al professorDirettore Spallanzani, da sempre impegnato nella tutela della salute degli italiani, e all'Onorevole Marco Cerreto capogruppo FDI commissione Agricoltura Camera ...

Francesco Vaia dallo Spallanzani al ministero della Salute: sarà il ... LA NOTIZIA

Vaia è in procinto di diventare il nuovo direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, anche se per ora smentisce."Zaia per la tempesta Vaia o Fedriga per l'emergenza profughi erano 'naturalmente' commissari. Se sei governatore del Pd e comanda Meloni, non vai bene".