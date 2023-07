Francesca Pascale e Paola Turci festeggiano il primo anno di nozze

(Di lunedì 3 luglio 2023)ha pubblicato sui social un carosello di immagini per festeggiare ildi matrimonio trascorso con, condividendo alcune foto che riassumono la loro storia d’amore. Dal canto suo, anche la cantautrice ha voluto postare uno scatto di coppia risalente al giorno delle, celebrate il 2 luglio del 2022 al Palazzo dei Priori di Montalcino. “Nel mio cuore ti ho sposata dalistante che ti ho incontrata”, recita la didascalia del post condiviso da: “Buon anniversario donna meravigliosa, ti amo”. La serie di fotografie pubblicate su Instagram si apre con l’immagine di un sipario: un probabile riferimento al loroincontro, avvenuto proprio ...

A un anno dall'unione con Paola Turci,ha riservato parole dolcissime alla moglie, festeggiando il primo anniversario con un dedica social, una delle più romantiche da quando le due donne fanno coppia. Instagram content ...Eppure, quello trae Paola Turci è un amore che dura, resiste e si fortifica col tempo. Degno di un romanzo, o di una romantica hit adolescenziale, parla di due donne lontanissime ...365 giorni d'amore celebrati, come d'obbligo, anche su Instagram. La coppia Paola Turci enon poteva d'altronde non condividere la gioia di questo primo traguardo importante con il pubblico che le segue e le sostiene. Ed ecco allora che, per ricordare quel giorno di un ...

Francesca Pascale e la dedica a Paola Turci: «Nel mio cuore ti ho sposata dal primo istante» Vanity Fair Italia

A un anno dalle nozze, l'ex compagna di Silvio Berlusconi ha riservato parole dolcissime alla moglie, con cui fa coppia dal 2020 ...Francesca Pascale e Paola Turci festeggiano il primo anniversario di matrimonio, sui social spunta una dedica commovente ...