Francesca Pascale e Paola Turci festeggiano il primo anno di matrimonio

Paola Turci e, la coppia che ha celebrato il matrimonio lo scorso anno, torna sotto i riflettori per condividere una notizia speciale. A distanza di un anno ...La 37enne esprime tutto il suo amore alla donna che ha sposato il 2 luglio 2022 L'ex compagna di Silvio Berlusconi felicissima con la moglie 58enne, con cui fa coppia dal 2020e Paola Turci sono felici e innamorate. Le due festeggiano col sorriso un anno di matrimonio . La 37enne napoletana f a una tenera dedica alla cantante e pubblica alcune foto private ...e Paola Turci: le romantiche dediche social per il primo anniversario di nozze "Sì ancora e per sempre" ha scritto la cantante su Instagram. "Nel mio cuore ti ho sposata dal primo ...

Francesca Pascale e la dedica a Paola Turci: «Nel mio cuore ti ho sposata dal primo istante» Vanity Fair Italia

La giornalista Rai Valentina Bisti arriva ad Eboli per presentare il suo libro: "Tutti i colori dell'Italia che vale-Storie di un Paese che guarda avanti" ...Francesca Pascale e Paola Turci sono felici e innamorate. Le due festeggiano col sorriso un anno di matrimonio. La 37enne napoletana f a una tenera dedica alla cantante e pubblica alcune foto private ...