(Di lunedì 3 luglio 2023)è la media aritmetica settimanale dei sondaggi sulle intenzioni di voto deglini in esclusiva per Il Fatto Quotidiano. Concorrono alla media tutti i sondaggi pubblicati dai maggiori istituti demoscopici nella settimana appena conclusa. Settimana dal 26/6 al 2/7/2023tra le posizioni deinegli ultimi sette giorni. Dopo il boom, poco credibile francamente, di due settimane fa e dopo aver superato la Lega la settimana scorsa,perde un punto percentuale netto. Il partito di B. senza più leader si porta all’8% (un dato ancora rispettabile) e torna dietro la Lega (quest’ultima rimane stabile all’8,6%). Se nein minima parte il partito di Giorgia(FdI al 29%, +0,2) e ...

FqChart – Forza Italia cala già, se ne avvantaggia Meloni: ecco i piccoli spostamenti tra i partiti Il Fatto Quotidiano

"Sembra quasi che l'intenzione degli istituti demoscopici sia stata quella di partecipare al "lutto nazionale" a modo loro..." ...