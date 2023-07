Fotogallery - Omicidio Primavalle | in centinaia alla fiaccolata per Michelle

I PARENTI E GLI AMICI 03 luglio 2023 22:10Primavalle, in centinaia alla fiaccolata per Michelle - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > ...Continua gallery %s Foto rimanenti CronacaRoma, fiaccolata in ricordo di Michelle Causo. FOTO In centinaia hanno partecipato al corteo nel quartiere romano di Primavalle ...Apparentemente sembrerebbe raccontare la storia di un, con il protagonista della canzone ... VideoSebastiano Toma Continua gallery %s Foto rimanenti Spettacolo La Prima Estate, in ...

Omicidio Primavalle, in centinaia alla fiaccolata per Michelle TGCOM

Fotogallery - Omicidio Primavalle, fiori e peluche dove è stato trovato il corpo della 17enne Gli inquirenti si concentrano sugli ambienti dello spaccio, per scandagliare la rete di piccoli pusher leg ...Centinaia di persone si sono riunite nel quartiere Primavalle di Roma per ricordare con una fiaccolata Michelle Causo , la 17enne uccisa a coltellate da un coetaneo. "Fai buon viaggio piccolo angelo", ...