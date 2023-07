Fondi Primo congresso cittadino di Azione | eletto segretario locale Paolo De Bonis

IlTempo, sempre presso l'Antoniano, ma all'interno e con inizio alle 18:30, contiene quattro ...che si pone un obiettivo non solo culturale ma anche umanitario sostenendo la raccoltaa ...La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha risposto alle accuse delministro ungherese Viktor Orbán secondo cui l'UE sarebbe 'in bancarotta'. Alla conferenza ...di......10 premi messi in palio (premio un viaggio a Parigi per due persone). La lotteria di beneficenza della Lilt di Salerno, come spiega il presidente dottor Pistolese, serve per raccogliere...

Auto elettriche, Il primo bando per assegnare i fondi del Pnrr per ... Energia Oltre

Ad oggi sono due gli esperimenti, a Bergamo e a Dalmine, ma Edison Energia ha avviato con Gabetti Lab un piano di sviluppo dal Veneto alla Calabria: «L’obiettivo è crearne 2.200 entro il 2030», dice i ...Sono oltre 4.700 i progetti per colonnine di ricarica di veicoli elettrici nei centri urbani che potranno usufruire dei fondi del Pnrr. Sono poche invece le proposte per le colonnine nelle superstrade ...