Flop diritti tv serie A | Casini | «Le buste sono state aperte ma non è stato comunicato l’importo»

(Di lunedì 3 luglio 2023)tvA. Lorenzo, presidente della LegaA, ha parlato in conferenza stampa in seguito alla decisione di proseguire con trattative private per le assegnazioni deitv del campionato. Nonfino ad ora accettate le offerte di Dazn, Sky e Mediaset e bisognerà trovare un nuovo accordo nella nuova data di riunione stabilita: il 14 luglio. “L’assemblea ha deliberato di concedere una proroga alle trattative private (con Dazn, Mediaset e Sky, ndr) per itv, che proseguiranno quindi nelle prossime settimane. Siamo arrivati al momento decisivo, all’esito di queste trattative o ci sarà l’assegnazione o si apriranno le manifestazioni di interesse per il canale di Lega”. “Le ...

tv, la Lega Calcio Serie A respinge le offerte dei broadcaster . Le posizioni di Lega Calcio ed broadcaster sono ancora parecchio lontane riguardo alla trattativa per itv del ...Ma "il governo regionale non si muove e registriamo ilanche su iniziative 'bandiera' - ... I comuni sono sempre più in difficoltà e questo ha conseguenze negative suidei cittadini, le ...Secondo quanto emerso, dopo il primodelle offerte per itv della Serie A , la Lega avrebbe abbassato le offerte dal momento che si è resa conto di non poter raggiungere gli 1,2 miliardi ...

Quello sui diritti tv era un flop annunciato Rivista Contrasti

Le proposte delle emittenti discusse oggi dall’assemblea non soddisfano i club, si andrà avanti con le trattative private: prevista una prossima riunione il 14 luglio ...Nuovo flop del sistema informatico della Regione e l'atteso click day, il quarto dopo tre rinvii, per la presentazione delle domande per gli aiuti al sostegno dell'occupazione nella filiera turistica ...